В Хабаровском крае отмечают подтопления в 22 населенных пунктах

ХАБАРОВСК, 17 августа. /ТАСС/. Подъем уровня воды в Амуре привел к подтоплениям в 22 населенных пунктах в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник.

"Гребень амурского паводка заканчивает свое прохождение по территории Еврейской автономной области. Следующей точкой на пути большой воды станет Хабаровский край. Подтопления уже отмечаются в 22 населенных пунктах региона. С прошедших выходных подтопления отмечались в жилом секторе села Корсаково-2 Хабаровского района. Там вода зашла на территорию 19 жилых домов", - говорится в сообщении. В этом селе больше всего подтоплений. С минувшей недели там круглосуточно дежурят спасатели, которые оказывают адресную помощь местным жителям. В районе открыт пункт временного размещения в селе Осиновая Речка на 20 мест. Пока он остается невостребованным.

В зоне паводка по всему краю сейчас находятся 154 земельных и 48 приусадебных участков, 29 отрезков дорог. На островной части Хабаровска подтоплено 1486 дач. Уровень Амура у Хабаровска, по данным на утро вторника, составил 587 см. В течение ближайших трех дней вода поднимется до 650 см, при этом опасные явления начинаются при 600 см. Уровни неблагоприятных паводковых явлений сейчас достигнуты на всем протяжении реки до Комсомольска-на-Амуре. У села Елабуга в Хабаровском районе критические отметки.

В Хабаровске сейчас продолжают укреплять стационарные и временные дамбы. Для защиты микрорайона "Прибрежный" на минувших выходных перекрыли вход в амурский затон. Высота насыпи способна выдержать уровень воды в 7,5 м. Также нарастили еще шесть временных сооружений на участках улиц Богачева, Алданской, Прибрежной, Вилюйской, Приемной и Штормовой. Дамбу вдоль территории яхт-клуба на набережной подняли до отметки 8 м. В семи наиболее уязвимых точках расставлены насосы.

В Комсомольске-на-Амуре пик паводка ожидается к 24-26 августа, большая часть превентивных мероприятий в городе закончена. В городе нарастили временные дамбы и укрепили строящиеся. Приведены в готовность пять насосных установок, по мере необходимости туда дополнительно доставят насосы из Хабаровска.

Хабаровский край переживает четвертую волну паводка, предыдущие прошли без серьезных последствий. Подготовлено 15 пунктов временного размещения, шесть из них на 166 мест уже развернуты.