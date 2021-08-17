Селевой поток сошел на федеральную трассу "Колыма" в Якутии

ТАСС, 17 августа. Специалисты дорожного управления закрыли для движения транспорта участок федеральной дороги "Колыма" в Томпонском улусе (районе) на востоке Якутии в связи со сходом селевого потока. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ФКУ "Управление автомобильной дороги "Вилюй".

"На участке 595-600-й км - 595-650-й км федеральной автодороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан (Республика Саха, п. Развилка) закрыто движение автотранспорта. Причина: сход селевого потока на проезжую часть", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает дорожная техника для устранения последствий.

Федеральная автодорога "Колыма" проходит по территории Якутии и Магаданской области. Ее протяженность - 2 032 км.