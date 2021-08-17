В Бурятии 13-летняя девочка погибла в результате ДТП

ТАСС, 17 августа. После столкновения автомобилей Toyota Mark II и Mitsubishi Outlander в Кяхтинском районе Бурятии 13-летняя девочка умерла в больнице, еще пять человек пострадали. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УГИБДД по региону.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера поздно вечером в Кяхтинском районе. Пострадали шесть человек, в том числе водитель Toyota Mark II, водитель Mitsubishi Outlander и три пассажира-девочки. Девочка 2007 года рождения скончалась в медучреждении", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, аварию спровоцировал нетрезвый водитель Mitsubishi Outlander, который выехал на полосу встречного движения.