В районе Приангарья сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

ИРКУТСК, 17 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации снят в Киренском районе Иркутской области, где в тушении лесных пожаров была задействована техника Минобороны. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Киренском районе снят режим ЧС в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки", - говорится в сообщении.

По данным Информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза, в районе горело более 15 тыс. га леса. С 7 августа тушить пожары помогали силы Минобороны. Все возгорания ликвидированы. Однако часть сил и средств остаются на месте, так как в районе установился чрезвычайный класс пожарной опасности.

Режим ЧС продолжает действовать в шести районах Иркутской области. Кроме того, с 13 августа в Иркутской области и Республике Саха (Якутия) введен режим ЧС межрегионального уровня.

По данным Иркутской базы авиационной охраны лесов, в Приангарье 17 августа лесные пожары действуют на площади 130,7 тыс. га.