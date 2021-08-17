Бывший зампред правительства Алтайского края Долгова получила три года колонии условно

БАРНАУЛ, 17 августа. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Барнаула приговорил бывшего вице-премьера правительства Алтайского края Ирину Долгову к трем годам лишения свободы условно, признав виновной в превышении должностных полномочий, сообщили ТАСС в пресс-службе суда во вторник.

"Долгова признана виновной по двум эпизодам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса РФ. Ей назначено три года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах на три года. На основании ст. 73 УК РФ наказание будет условным", - сказали в пресс-службе.

17 сентября 2020 года следователи сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Долговой по подозрению в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ"). По данным следствия, осенью 2018 года чиновница за счет средств бюджета обеспечила дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел права на его бесплатное получение, причинив ущерб бюджету в размере 200 тыс. рублей. Кроме того, в том же году она обеспечила приобретение подведомственным госпредприятием неликвидных товаров с ограниченным сроком годности у одной из фирм. В результате после их уценки предприятию причинен ущерб в размере более 107 тыс. рублей.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. В ходе предварительного следствия Долгова признала вину, было арестовано ее имущество стоимостью 5,5 млн рублей. Год назад губернатор Виктор Томенко принял отставку 54-летней чиновницы. Свое заявление о сложении полномочий она мотивировала обстоятельствами личного характера. Долгова работала в должности зампредседателя правительства края с 2018 по 2020 годы, курировала социальный блок вопросов. До этого она с 2012 года руководила управлением здравоохранения края, впоследствии переформатированным в профильное министерство.