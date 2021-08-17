Сотрудника ВСЖД в Бурятии арестовали по обвинению в получении более 1 млн рублей взятки

НОВОСИБИРСК, 17 августа. /ТАСС/. Начальник Северобайкальской дистанции сигнализации, централизации и блокировки, структурного подразделения ВСЖД, арестован в Бурятии по обвинению в получении взятки более 1 млн рублей, а также в злоупотреблении полномочиями, сообщили ТАСС в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"20 июля подозреваемый получил взятку в виде денежных средств в сумме 1 055 000 рублей от заместителя генерального директора по коммерческим вопросам ООО "Элитспецстрой" за оказание содействия в пользу последнего при выполнении комплекса строительно-монтажных работ по строительству (реконструкции) объекта "Двухпутная вставка на перегоне "Тыя-Северобайкальск". По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями"), ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки") УК РФ. Помимо взятки, подозреваемый, начальник Северобайкальской дистанции сигнализации, централизации и блокировки, с января 2019 года по август 2021 года давал подчиненным указания о переводе электромонтера на временное замещение вышестоящей должности с повышение оклада. Однако разницу от основного оклада подозреваемый забирал себе. Таким образом он незаконно получил 260 тысяч рублей.

Преступная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками линейного Восточно-Сибирского линейного управления и УФСБ России по Республики Бурятия.