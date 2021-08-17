Власти Читы ввели режим повышенной готовности из-за риска подтопления

ЧИТА, 17 августа. /ТАСС/. Глава администрации Читы Александр Сапожников подписал постановление о введении режима повышенной готовности из-за возможного подтопления после сильных дождей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба городской администрации.

"На территории города введет режим повышенной готовности. Всем ресурсоснабжающим организациям города предписано до 18 августа завершить все работы, связанные с раскопкой грунта, либо провести укрепление мест проведения этих работ. Все силы и средства готовы к проведению неотложных работ по укреплению низких участков береговой линии реки Ингода и Чита", - приводятся в сообщении слова Сапожникова.

По информации Забайкальского управления по гидрометеорологии, сильные дожди ожидаются в Чите и Читинском районе с 18 по 20 августа. Управление ГО и ЧС города каждые три часа проверяет уровень воды в реках, в местных школах готовы к разворачиванию пунктов временного размещения жителей.

В Забайкальском крае из-за масштабных паводков в 2021 году пострадало имущество более 13 тыс. человек в 48 населенных пунктах, были подтоплены 2,7 тыс. домов, 4,3 тыс. приусадебных участков, 555 км автомобильных дорог, 71 автомобильный мост, 146 объектов социальной инфраструктуры, 56 дамб и 11 каналов. Общая сумма ущерба составляет порядка 4 млрд рублей.