Количество подтопленных домов в Приамурье увеличилось до 200

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 августа. /ТАСС/. Почти 200 домов подтоплены в Амурской области паводком. Количество строений, оказавшихся в воде, за сутки выросло более, чем на 30, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"В Приамурье на территории 31 населенного пункта подтоплены 194 жилых дома и 1 580 приусадебных участков. Частично подтоплено 27 участков автомобильных дорог, без автомобильного сообщения остается 15 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

За сутки вода вошла в 33 жилых дома и подтопила более 200 приусадебных участков.

В проведении аварийно-восстановительных работ задействована группировка численностью 617 человек, 225 единиц техники, в том числе 20 плавательных средств.

В Благовещенске и в Благовещенском районе к работам по укреплению защитных дамб привлечено почти 270 курсантов Дальневосточного военного общевойскового командного училища и 11 военных "Камазов". По данным пресс-службы Восточного военного округа, ими уже уложено более 11 тыс. мешков протяженностью порядка 500 метров на набережной реки Зея, улице Амурской в Благовещенске, в селе Владимировка Благовещенского района - дамба протяженностью порядка 300 метров, уложено более 3,5 тыс. мешков с песком.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками, в регионе введен режим ЧС федерального характера. Повреждено порядка 1,2 тыс. жилых домов, более 400 участков автомобильных дорог, 39 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей. Гидрологи оценивают ситуацию на реках в Амурской области как стабильную и прогнозируют спад уровня воды.