{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Оперштаб Кубани назвал фейковой информацию о прорыве дамбы на реке

В штабе сообщили, что дамбы не существует с 2015 года

КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Оперативный штаб Краснодарского края назвал фейковой распространяемую в социальных сетях информацию о якобы прорыве дамбы на реке между Анапой и Новороссийском. Дамба, о которой пишут, не существует с 2015 года, река из русла не вышла, сообщили во вторник в оперштабе региона.

"В социальных сетях распространяется ложная информация: в настоящее время в ст. Раевская из-за залповых дождей произошло наполнение реки Маскага. "Лишняя" вода уходит в русло реки Анапка, и затем в море", - говорится в сообщении штаба.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов было подтоплено, повреждено более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в ПВР.

Теги
РоссияКраснодарский край
Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту гибели семьи в реке на Ямале
Четыре человека погибли, когда возвращались на лодке по реке Тидиби Яха домой - в село Новый Порт
Читать полностью