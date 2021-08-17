Оперштаб Кубани назвал фейковой информацию о прорыве дамбы на реке

КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Оперативный штаб Краснодарского края назвал фейковой распространяемую в социальных сетях информацию о якобы прорыве дамбы на реке между Анапой и Новороссийском. Дамба, о которой пишут, не существует с 2015 года, река из русла не вышла, сообщили во вторник в оперштабе региона.

"В социальных сетях распространяется ложная информация: в настоящее время в ст. Раевская из-за залповых дождей произошло наполнение реки Маскага. "Лишняя" вода уходит в русло реки Анапка, и затем в море", - говорится в сообщении штаба.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов было подтоплено, повреждено более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в ПВР.