Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту гибели семьи в реке на Ямале

ТАСС, 17 августа. Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту гибели семьи из трех взрослых и ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе на реке Тидиби Яха. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник.

"Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения на водном транспорте", - говорится в сообщении.

Ранее региональное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту гибели семьи по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц").

По предварительным данным Следственного комитета региона, семья с восьмилетним ребенком возвращалась на лодке по реке Тидиби Яха домой - в село Новый Порт. Однако к месту назначения они так и не прибыли. Тела двух женщин и малолетнего ребенка без спасательных жилетов обнаружены в реке. Поиски тела мужчины продолжаются.