Экс-директора завода Ростеха в Коврове обвинили в злоупотреблениях на 30 млн рублей

ВЛАДИМИР, 17 августа. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Владимира назначил домашний арест бывшему гендиректору Ковровского электромеханического завода (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Владимиру Лебедеву, который обвиняется в злоупотреблениях полномочиями. Ущерб от его действий оценивается в сумму свыше 30 млн рублей, сообщается на сайте суда.

"Постановлением Октябрьского районного суда города Владимира ходатайство следователя удовлетворено. Обвиняемому Лебедеву В.В. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц и 29 суток, то есть по 11 октября 2021 года включительно", - говорится в сообщении суда.

Как отмечается, в отношении бывшего директора завода Владимира Лебедева возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"), санкция по статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. Органами предварительного следствия Владимир Лебедев обвиняется в том, что в 2019 году, злоупотребив полномочиями генерального директора Ковровского электромеханического завода, он причинил предприятию ущерб в размере более 30,4 млн рублей.

Владимир Лебедев возглавлял предприятие с 2005 года, ушел в отставку в марте 2020 года. В 2013 году он избирался депутатом Заксобрания Владимирской области от "Единой России", в 2018 году вместе с губернатором области Светланой Орловой и биатлонистом Алексеем Слеповым возглавлял список "Единой России" на выборах в областной парламент.

Основной специализацией Ковровского электромеханического завода является гидравлическая аппаратура и электрогидравлические системы управления. Предприятие также выпускает технику торговой марки Ant (мини-погрузчики, фронтальные погрузчики, первый отечественный экскаватор-погрузчик, тракторы), трех- и пятикоординатные фрезерные и токарно-фрезерные обрабатывающие центры с числовым программным управлением.