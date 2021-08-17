В Туве двое отдыхающих погибли от удара молнии в палатку

ТАСС, 17 августа. Женщина и ее сын, отдыхающие на целебном источнике в Туве, погибли от удара молнии в палатку. По данному факту начата проверка, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Фельдшером скорой медицинской помощи в таежной местности констатирована смерть предположительно от удара молнии 54-летней женщины и ее 19-летнего сына. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Тыва организована проверка", - сообщили в СК.

Установлено, что женщина с сыном находились на территории у лечебного источника Хаттыг Чадаг Сут-Хольского района. Во время дождя в палатку, где находились пострадавшие, ударила молния. После обнаружения тел пострадавших был вызван экипаж скорой медицинской помощи.

С целью установления причины смерти людей назначены судебно-медицинские исследования, продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.