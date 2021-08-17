Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Свердловской области до 22 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) прогнозируют в Свердловской области до вечера 22 августа. Рассеивание вредных частиц будет осложнено, говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"На территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20:00 22 августа", - говорится в сообщении.

Как передает корреспондент ТАСС, местами в Екатеринубрге чувствуется слабый неприятный запах.

Согласно справке о качестве атмосферного воздуха, размещенной на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, в регионе превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций вредных веществ на 12:00 местного времени не зафиксировано.