В Ростове-на-Дону возбудили дело по факту нарушений при закупках к ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 августа. /ТАСС/. Следователи в Ростовской области возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту нарушений при закупке камер видеофиксации к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"По факту нарушений, фактически картельного сговора, при закупке камер видеофиксации к чемпионату [мира по футболу 2018 года] возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ. Сейчас следователи устанавливают лица, причастные к совершению этого преступления", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что стоимость контракта на приобретение камер в результате действий неустановленных сотрудников департамента автодорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону была завышена более чем на 300 млн рублей.

По словам источника, уголовное дело расследует Главное следственное управление главного управления МВД РФ по Ростовской области. ТАСС пока не располагает комментарием ведомства по данному вопросу.

Источник напомнил, что факт картельного сговора в прошлом году выявили сотрудники регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и управления ФСБ России по Ростовской области. Позднее наличие сговора подтвердил Арбитражный суд Ростовской области, о чем сообщала пресс-служба управления ФАС. В сговоре уличили департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону, дирекцию по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону, компании "Техноконцепт" и "Регстройзаказчик", а также индивидуального предпринимателя.