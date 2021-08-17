Следователи задержали замдиректора новгородского "МРСК Северо-Запада" за попытку взятки

ТАСС, 17 августа. Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя директора по инвестиционной деятельности Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запад" за попытку получить взятку в 5 млн рублей. В настоящее время он задержан, сообщила во вторник пресс-служба Следственного управления СК РФ по Новгородской области.

"Отделом по расследованию особо важных делу СУ СКР по Новгородской области на основании материалов, представленных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новгородской области, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора по инвестиционной деятельности Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада". Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Приготовление к получению взятки в особо крупном размере")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2020 года замдиректора по инвестработе заключил договор на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также предоставление, поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей на территории Новгородской области для нужд новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запад" стоимостью 50 млн рублей.

"Обвиняемый под угрозой расторжения договора потребовал у директора подрядной организации перечислить ему через "подставное" юридическое лицо, при участии посредника взятку в виде 10% от стоимости контракта, то есть 5 млн рублей. Лицо, выступавшее в качестве посредника, задержано с поличным при передаче взятки. Должностное лицо ПАО также задержано, ему предъявлено обвинение, в ближайшее время судом будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В организации, а также в жилищах подозреваемых проведены обыски", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Россети Северо-Запада" сообщили, что компания оказывает максимальное содействие правоохранительным органам. В компании начата внутренняя служебная проверка.