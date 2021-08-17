Украденные кассиром Сбербанка в Москве 12 млн рублей изъяли

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Украденные кассиром Сбербанка из отделения на юге Москвы 12 млн рублей изъяли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбербанка.

"Хищение наличных денег и подозреваемый сотрудник были выявлены Сбербанком. По заявлению Сбербанка возбуждено уголовное дело, сотрудник задержан полицией, похищенные денежные средства изъяты. Средства клиентов не пострадали", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в полицию обратился инспектор службы безопасности Сбербанка с заявлением о краже 12 млн рублей из отделения на Волгоградском проспекте. По подозрению в краже задержан 26-летний кассир отделения.

Источник ТАСС отметил, что задержанный не был ранее судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.