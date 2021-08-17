Энергоснабжение в Анапе планируют полностью восстановить к вечеру 17 августа

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Восстановление энергоснабжения в дома жителей Анапы, которое было отключено из-за последствий мощных ливней в Краснодарском крае, планируют завершить во вторник. Об этом сообщил замглавы министерства энергетики РФ Евгений Грабчак в эфире телеканала "Россия-24".

Из-за непогоды в 11 населенных пунктах Краснодарского края произошло отключение энергоснабжения. По состоянию на вечер понедельника электроэнергии не было в домах около 10 тыс. жителей Анапы, где из-за сильных дождей произошел подъем воды.

"Мы надеемся, что последних потребителей сегодня до обеда, максимум до вечера, можно будет подключить к электроэнергии", - сказал он.

По словам Грабчака, стихия довольно серьезно повлияла на энерго- и газоснабжение всего Черноморского побережья Краснодарского края. "У нас с субботы максимально было отключено 108 тысяч человек по всему побережью <...>. На текущий момент у нас остается обесточенными порядка 9 тысяч человек, это только город Анапа, и связано это с особенностями рельефа города", - уточнил он.

Замминистра также добавил, что работы по восстановлению энергоснабжения и откачке воды в регионе идут слаженно. "Максимум было задействовано более 90 бригад, каждая бригада - порядка семи человек, более 400 единиц техники, более 700 человек суммарно по всему Краснодарскому краю", - отметил он.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов было подтоплено, повреждено более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в пунктах временного размещения.