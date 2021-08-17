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Дело возбудили из-за гибели и пропажи людей после пожара на катере в Охотском море

Возгорание судна произошло из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта

ХАБАРОВСК, 17 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело из-за гибели и пропажи инспекторов дирекции заповедников Хабаровского края с находящегося в Охотском море катера после пожара. Об этом сообщили на сайте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

"Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту нарушения неустановленными лицами правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в середине июля. Горящее судно - Lamor 7500 - обнаружили рыбаки на побережье на расстоянии примерно 170 м от берега. Оно стояло на якоре в 10 км от метеостанции, расположенной на мысе Литке, в акватории Сахалинского залива. На судне находились государственные инспекторы в области охраны окружающей среды филиала "Шантарский" Объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье".

Следователи установили, что возгорание судна произошло из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Один работник "Заповедного Приамурья" скончался в районе места происшествия, второй до сих пор не найден.

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