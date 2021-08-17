Склад готовой продукции загорелся на мебельной фабрике в Димитровграде Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 17 августа. /ТАСС/. Пожар начался во вторник на складе готовой продукции мебельного производства в городе Димитровград Ульяновской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 08:47 мск поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании склада готовой продукции мебельного производства [в городе Димитровграде]", - отметили в пресс-службе.

Собеседница агентства добавила, что погибших и пострадавших нет. Площадь возгорания на данный момент уточняется.

По информации пресс-службы, на месте работают восемь единиц техники и 30 человек личного состава.