СК возбудил дело из-за проблем с достройкой жилого комплекса для дольщиков в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении должностных лиц Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Ленинградской области, организация должна была решить проблему долгостроев, на это было выделено более 700 млн рублей, однако необходимые работы так и не выполнили. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Ленинградской области по сообщениям, поступившим от граждан, а также размещенным в СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Ленинградской области ", - говорится в сообщении.

Следствием было установлено, что жилой комплекс "Щегловская усадьба" во Всеволожском районе после банкротства застройщика должен был достроить региональный Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства по решению арбитражного суда в мае прошлого года. На момент передачи объектов региональному фонду степень готовности двух корпусов комплекса составляла 95% и четырех корпусов - 72%. Для достройки зданий фонду выделили 787 млн рублей, в том числе на производство строительно-монтажных работ 611 млн рублей. Однако, как полагают в СК, строительно-монтажные работы ни по одному из корпусов объекта до настоящего времени не проведены в полном объеме и на них потратили всего 19 млн рублей.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться с расходованием средств на строительство "Щегловской усадьбы".

Ввести в эксплуатацию ЖК "Щегловская усадьба" и еще пять долгостроев правительство Ленинградской области планировало до конца этого года. Три жилых комплекса на шесть домов были переданы Фонду защиты прав граждан - участников строительства.