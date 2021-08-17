Суд арестовал обвиняемого в убийстве 16-летней девушки в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 августа. /ТАСС/. Суд арестовал 22-летнего молодого человека, обвиняемого в убийстве 16-летней девушки в Нижегородской области, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"17 августа 2021 года судом удовлетворено ходатайство следственных органов СК России по Нижегородской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 22-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказано в сообщении.

Молодой человек на допросе признался в убийстве.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 августа знакомые молодые люди встретились около деревни Бараново Сосновского района, где между ними состоялся разговор об отношениях. Злоумышленник на почве ревности ударил ножом 16-летнюю девушку в область сердца, она погибла на месте происшествия.