{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение Ил-112В в Подмосковье
Обновлено 

Ростех создаст комиссию для выяснения причин падения Ил-112В в Подмосковье

В корпорации уточнили, что самолет являлся опытным и находился в стадии испытаний
Самолет Ил-112В Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Самолет Ил-112В
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Ростех создает комиссию для расследования аварии опытного Ил-112В. Об этом сообщили во вторник журналистам в госкорпорации.

На эту тему
Крушение Ил-112В в Подмосковье. Главное
Крушение Ил-112В в Подмосковье.

"Ростех создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии самолета Ил-112В, который разбился сегодня в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке", - сообщили в Ростехе.

Собеседник в корпорации уточнил, что самолет является опытным и находится в стадии испытаний.

По информации из Объединенной авиастроительной корпорации, катастрофа самолета Ил-112В произошла во время тренировочного полета при заходе на посадку на аэродром Кубинка. Самолет, по имеющимся данным, упал в районе лесополосы. По информации источника в экстренных службах, на борту Ил-112В находились три члена экипажа. Как сообщили ТАСС в медицинских службах, выживших в результате крушения военно-транспортного самолета, по предварительным данным, нет.

Теги
Крушение Ил-112В в Подмосковье
СК возбудил уголовное дело в отношении помощника прокурора Приморья
По версии следствия, он пытался получить взятку в 1,5 млн рублей от осужденного
СК возбудил уголовное дело в отношении помощника прокурора Приморья
Читать полностью