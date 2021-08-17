Ростех создаст комиссию для выяснения причин падения Ил-112В в Подмосковье

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Ростех создает комиссию для расследования аварии опытного Ил-112В. Об этом сообщили во вторник журналистам в госкорпорации.

"Ростех создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии самолета Ил-112В, который разбился сегодня в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке", - сообщили в Ростехе.

Собеседник в корпорации уточнил, что самолет является опытным и находится в стадии испытаний.

По информации из Объединенной авиастроительной корпорации, катастрофа самолета Ил-112В произошла во время тренировочного полета при заходе на посадку на аэродром Кубинка. Самолет, по имеющимся данным, упал в районе лесополосы. По информации источника в экстренных службах, на борту Ил-112В находились три члена экипажа. Как сообщили ТАСС в медицинских службах, выживших в результате крушения военно-транспортного самолета, по предварительным данным, нет.