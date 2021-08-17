Технеисправность и ошибку пилотирования рассматривают среди версий крушения Ил-112В

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Техническая неисправность и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве основных версий крушения военно-транспортного самолета в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Пока две версии: и ошибка пилотирования, и техническая неисправность", - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС, в одном из двигателей самолета произошел пожар. "Перед падением во втором (правом) двигателе самолета произошел пожар. Вскоре после этого самолет накренился на правый борт, начал терять скорость, перевернулся и упал", - сказал собеседник агентства.

Комментарий ОАК

В свою очередь в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) добавили, что согласно предварительной версии, правый двигатель Ил-112 загорелся перед катастрофой во время перелета с аэродрома Кубинка в Жуковский. На месте крушения идут спасательные работы, судьба экипажа самолета остается неизвестной, сообщили в корпорации.

"Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил", летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева", - добавили в ОАК.

Летчик-испытатель первого класса, Герой России, шеф-пилот "Ил" Куимов участвовал в испытаниях Ил-96-300ПУ и Ил-76МФ. Также принимал активное участие в испытаниях Ил-114-100 и Ил-112В. В общей сложности Куимов освоил более 35 типов самолетов. 30 марта 2019 года Куимов командовал экипажем, который провел первый испытательный полет опытного образца новейшего российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.

Летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров в 1990 году окончил Качинское высшее военное авиационное училище. Служил в строевых частях ВВС. Участвовал в испытаниях Ил-114, Ил-76МД-М. Награжден орденом мужества.

Бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев участвовал в испытаниях Ил-112В. Вместе с экипажем проверял режимы работы двигателей Ил-112В, устойчивость и управляемость самолета.