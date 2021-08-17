Крушение Ил-112В в Подмосковье. Главное

Единственный летный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В 17 августа потерпел крушение в Подмосковье. По имеющимся данным, погибли все три человека, которые находились на борту.

Что произошло

Самолет потерпел крушение при заходе на посадку на подмосковный аэродром Кубинка, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Перед падением правый двигатель самолета загорелся, после чего тот накренился на правый борт, стал терять скорость, перевернулся и упал. По имеющимся данным, воздушное судно полностью сгорело.

На борту находились три человека, командиром экипажа был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Именно он был за штурвалом Ил-112В во время его первого полета 30 марта 2019 года.

По предварительным данным, никто из членов экипажа не выжил.

Как расследуют ЧП

В ОАК заявили, что выяснением причины аварии займется соответствующая комиссия.

Позднее в госкорпорации "Ростех" (ОАК входит в ее состав) сообщили, что будет создана внутренняя комиссия с привлечением специалистов авиастроительных заводов и научно-исследовательских институтов.

Причина произошедшего официально не называлась, также пока нет данных, что могло привести к возгоранию правого двигателя. По словам источника ТАСС, экипаж успел доложить о пожаре на борту.

Что известно о самолете