Крушение Ил-112В в Подмосковье. Главное

Единственный летный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В 17 августа потерпел крушение в Подмосковье. По имеющимся данным, погибли все три человека, которые находились на борту.
Что произошло
- Самолет потерпел крушение при заходе на посадку на подмосковный аэродром Кубинка, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
- Перед падением правый двигатель самолета загорелся, после чего тот накренился на правый борт, стал терять скорость, перевернулся и упал. По имеющимся данным, воздушное судно полностью сгорело.
- На борту находились три человека, командиром экипажа был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Именно он был за штурвалом Ил-112В во время его первого полета 30 марта 2019 года.
- По предварительным данным, никто из членов экипажа не выжил.
Как расследуют ЧП
- В ОАК заявили, что выяснением причины аварии займется соответствующая комиссия.
- Позднее в госкорпорации "Ростех" (ОАК входит в ее состав) сообщили, что будет создана внутренняя комиссия с привлечением специалистов авиастроительных заводов и научно-исследовательских институтов.
- Причина произошедшего официально не называлась, также пока нет данных, что могло привести к возгоранию правого двигателя. По словам источника ТАСС, экипаж успел доложить о пожаре на борту.
Что известно о самолете
- Ил-112В - легкий турбовинтовой военно-транспортный самолет, который разрабатывается для замены советских Ан-24 и Ан-26. Изначально он проектировался как пассажирский, позднее началось создание военной версии.
- В 2003 году Ил-112 победил в конкурсе Минобороны РФ на лучший проект легкого военно-транспортного самолета, но в 2010-2011 годах военные отказались от реализации программы в пользу Ан-140, разработанного на Украине. Новый контракт на завершение опытно-конструкторских работ и производство первых опытных машин был выдан уже осенью 2014 года.
- Первый полет Ил-112В состоялся 30 марта 2019 года. Испытания шли сложно - сообщалось, в частности, что самолет получился слишком тяжелым.
- 13 августа 2021 года единственный летный образец Ил-112В прибыл из Воронежа в подмосковный Жуковский для подготовки к участию в международном военно-техническом форуме "Армия-2021".
- Длина самолета составляет 24,15 метра, размах крыла - 27,15 метра, максимальная взлетная масса - 21 тонна (в том числе до 5 тонн полезной нагрузки). Крейсерская скорость полета - 450-500 км/ч.