Командиром экипажа потерпевшего крушение Ил-112В был Герой России Николай Куимов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Заслуженный летчик-испытатель, Герой России, шеф-пилот ПАО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) госкорпорации "Ростех") Николай Куимов был командиром экипажа потерпевшего крушение в Подмосковье Ил-112В. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ОАК.

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"Командиром экипажа потерпевшего крушение в Подмосковье Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов", - проинформировали в ОАК.

Летчик-испытатель первого класса, Герой России, шеф-пилот "Ил" Куимов участвовал в испытаниях Ил-96-300ПУ и Ил-76МФ. Также принимал активное участие в испытаниях Ил-114-100 и Ил-112В. В общей сложности Куимов освоил более 35 типов самолетов. Он окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени М. М. Расковой, а в 1989 году - Центр подготовки летчиков-испытателей Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова. С начала 1990-х годов был летчиком-испытателем ОКБ имени Ильюшина.

30 марта 2019 года Куимов командовал экипажем, который провел первый испытательный полет опытного образца новейшего российского легкого военно-транспортного самолета ИЛ-112В.