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Крушение Ил-112В в Подмосковье
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Самолет Ил-112В полностью сгорел при крушении

Экипаж успел доложить о возгорании правого двигателя
© Дмитрий Овчинников/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет Ил-112В полностью сгорел при крушении в районе Кубинки в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"Самолет разрушен и полностью сгорел. Сейчас ведутся работы по полной ликвидации пожара", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на земле жертв и разрушений нет.

Источник добавил, что экипаж успел доложить о возгорании правого двигателя.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех"), новейший легкий военно-транспортный самолет Ил-112В попал в аварию около аэродрома Кубинка во время тренировочного полета при заходе на посадку. Предварительная причина - пожар в правом двигателе. На борту находились три члена экипажа, они погибли.

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РоссияКрушение Ил-112В в Подмосковье
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