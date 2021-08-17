Источник: пилоты разбившегося Ил-112В уводили самолет от жилых домов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Пилоты, управлявшие разбившимся в подмосковной Кубинке Ил-112В, до последнего момента пытались спасти самолет и уводили его от жилых домов. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

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"Пилоты боролись за живучесть судна, одновременно уводя от жилого сектора", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в МЧС сообщили, что угрозы людям после падения самолета Ил-112В нет, разрушений на земле также нет.

"На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось очаговое горение самолета. Разрушений на земле нет, угроза населению отсутствует", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе администрации городского округа Одинцово также подтвердили, что местные жители и объекты не пострадали во время крушения военно-транспортного самолета.

"В настоящий момент Министерством обороны РФ и специалистами МЧС проводятся мероприятия по поиску самолета. Вопрос полностью находится в юрисдикции военного ведомства. В результате крушения местные жители и объекты не пострадали", - сказали в пресс-службе.