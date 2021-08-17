Пожар на складе мебельной фабрики в Димитровграде Ульяновской области локализовали

УЛЬЯНОВСК, 17 августа. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на складе готовой продукции мебельного производства в городе Димитровграде Ульяновской области. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 12:13 мск [объявлена] локализация пожара", - отметили в пресс-службе.

Погибших и пострадавших нет. Размер производственно-складского здания - 54 на 18 м, площадь возгорания на данный момент уточняется.

Сообщение о пожаре в двухэтажном здании склада готовой продукции мебельного производства на улице Жуковского в городе Димитровграде поступило во вторник в 08:47 мск. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление на втором этаже здания. К ликвидации пожара привлечено 70 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России - 49 человек личного состава и 12 единиц техники. Причина пожара устанавливается.