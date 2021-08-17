СК начал проверку по факту крушения Ил-112В в Подмосковье

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Следователи и криминалисты выехали на место крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Кубинке, проводится проверка. Об этом ТАСС сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"Следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ выехали на место крушения самолета Ил-112 в подмосковной Кубинке, - сообщила Марковская. - Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося".

По поручению руководителя управления Павла Выменца для координации работы следственно-оперативной группы на место происшествия выехал его первый заместитель Александр Перепелицын.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех"), новейший легкий военно-транспортный самолет Ил-112В попал в аварию около аэродрома Кубинка во время тренировочного полета при заходе на посадку. Предварительная причина - пожар в правом двигателе. На борту находились три члена экипажа, они погибли.