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Крушение Ил-112В в Подмосковье
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СК начал проверку по факту крушения Ил-112В в Подмосковье

На место падения самолета выехали следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ
© Дмитрий Овчинников/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Следователи и криминалисты выехали на место крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Кубинке, проводится проверка. Об этом ТАСС сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

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"Следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ выехали на место крушения самолета Ил-112 в подмосковной Кубинке, - сообщила Марковская. - Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося".

По поручению руководителя управления Павла Выменца для координации работы следственно-оперативной группы на место происшествия выехал его первый заместитель Александр Перепелицын.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех"), новейший легкий военно-транспортный самолет Ил-112В попал в аварию около аэродрома Кубинка во время тренировочного полета при заходе на посадку. Предварительная причина - пожар в правом двигателе. На борту находились три члена экипажа, они погибли.

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РоссияКрушение Ил-112В в Подмосковье
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