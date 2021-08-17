Мосгорсуд признал законным решение СИЗО считать Навального склонным к побегу

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник отклонил жалобу Алексея Навального на решение суда, отказавшего ему в снятии с него статуса склонного к побегу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал решение суда первой инстанции по делу Навального, подавшего исковое заявление к СИЗО-1 "Матросская Тишина" законным и обоснованным и оставил его без изменения, а жалобу представителей Навального - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе. В заседании Навальный не участвовал, его представлял адвокат Вадим Кобзев.

Административное исковое заявление Навального было рассмотрено Преображенским районным судом Москвы 25 июня. Первая инстанция в удовлетворении заявление Навального о признании незаконным решения медкомиссии "Матросской Тишины" о постановке на учет как склонного к побегу отказала. После этого адвокаты Навального обжаловали это решение.