В Якутии лесные пожары подошли к семи населенным пунктам

ЯКУТСК, 17 августа. /ТАСС/. Лесные пожары действуют на расстоянии пяти километров около семи населенных пунктов пяти районов Якутии. Об этом сообщил во вторник журналистам первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников.

Лес, дым и огонь. Как в Якутии борются с лесными пожарами

Лес, дым и огонь. Как в Якутии борются с лесными пожарами Горящие леса и поселки — в фотопроекте ТАСС

"В пределах пяти километров действуют семь пожаров, которые угрожают населенным пунктам. Это в Намском районе село Фрунзе, Ергелех, в Верхневилюйском - Кырыкый, в Томпонском - Ударник, Охотский-Перевоз, в Чурапчинском - Мельжехси, в Усть-Алданском - Бярийе", - сказал Садовников.

Он отметил, что на авиапатрулировании в регионе работали четыре воздушных судна по центральной, заречной и вилюйской группам районов, на тушении пожаров вертолеты с водосливным устройством работали в четырех районах.

Как уточнил Садовников, три Бе-200 МЧС России задействуют в тушении пожаров на территории Намского района.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами. Ранее сообщалось, что на территории региона действует 156 природных пожаров, за сутки потушено 14 на общей площади свыше 37 тыс. гектар. В тушении задействовано свыше 4,2 тыс. человек и 759 единиц техники.