В Словакии ребенок погиб от удара молнии в детском лагере отдыха

ПРАГА, 17 августа. /ТАСС/. Семилетний мальчик погиб в ночь на вторник от удара молнии в детском летнем лагере отдыха у села Турчек в районе города Турчьянске-Теплице Жилинского края на северо-западе Словакии. Об этом сообщило словацкое информационное агентство TASR.

Расположенный в гористой местности летний детский лагерь оказался в зоне сильной грозовой бури, сопровождавшейся порывами шквального ветра. Во время нее получили ранения семь детей, которые находятся под наблюдением медиков.

Согласно TASR, в лагере находилось 104 мальчика и девочки. Семье погибшего ребенка выразили соболезнования премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, спикер национального парламента Борис Коллар, министры внутренних дел Роман Микулец и образования Бронислав Грюлинг.