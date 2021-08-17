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В Словакии ребенок погиб от удара молнии в детском лагере отдыха

По данным агентства TASR, во время грозовой бури, сопровождавшейся порывами шквального ветра, ранения получили семь детей

ПРАГА, 17 августа. /ТАСС/. Семилетний мальчик погиб в ночь на вторник от удара молнии в детском летнем лагере отдыха у села Турчек в районе города Турчьянске-Теплице Жилинского края на северо-западе Словакии. Об этом сообщило словацкое информационное агентство TASR.

Расположенный в гористой местности летний детский лагерь оказался в зоне сильной грозовой бури, сопровождавшейся порывами шквального ветра. Во время нее получили ранения семь детей, которые находятся под наблюдением медиков.

Согласно TASR, в лагере находилось 104 мальчика и девочки. Семье погибшего ребенка выразили соболезнования премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, спикер национального парламента Борис Коллар, министры внутренних дел Роман Микулец и образования Бронислав Грюлинг.

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