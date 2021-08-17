В Приангарье при опрокидывании лодки погибли двое туристов

ИРКУТСК, 17 августа. /ТАСС/. Лодка, в которой были четыре человека, перевернулась на реке Ия в Иркутской области. Спасатели нашли тела двоих погибших, еще двух пропавших продолжают искать. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"16 августа в пожарно-спасательную службу Иркутской области поступило сообщение о том, что в 150 км от населенного пункта Аршан в Тулунском районе вверх по течению реки Ии очевидцами обнаружена перевернутая аэролодка "Север". Людей при этом замечено не было. Жители поселка Аршан рассказали, что днем 6 августа видели двоих мужчин и двух женщин, которые, погрузив личные вещи в такую же аэролодку, пошли вверх по течению реки. <…> Обнаруженных на месте происшествия погибших женщину и мужчину транспортируют в ближайший населенный пункт на плавсредстве", - говорится в сообщении.

В поисковых работах участвуют семь человек. Уже обследовано порядка 100 км реки. Поиск осложняют переменчивая погода, быстрое течение и высокий уровень воды.

Предположительно, туристы направлялись к зимовью в урочище Габова Яма. Это один из туристических маршрутов в горной местности.