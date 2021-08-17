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Крушение Ил-112В в Подмосковье
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Замглавы Минпромторга возглавит комиссию по выяснению причин крушения Ил-112В

Представители министерства выехали на место катастрофы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров возглавит комиссию по расследованию причин крушения военно-транспортного самолета Ил-112В. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

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"Потерпевший крушение борт состоит в реестре экспериментальной авиации Минпромторга России. Представители министерства незамедлительно выехали на место катастрофы. Комиссию по выяснению причин происшествия, которая в подобных случаях создается профильным ведомством, возглавит заместитель министра Олег Бочаров", - сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Летчики разбившегося в Подмосковье Ил-112В до последнего боролись за машину и уводили самолет от жилых домов, сообщил Ростех. Самолет упал в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы аэродрома Кубинка в городском округе Одинцово. На данный момент, по информации МЧС РФ, угрозы людям после падения самолета Ил-112В нет, разрушений на земле также нет.

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РоссияКрушение Ил-112В в Подмосковье
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