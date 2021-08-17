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Более 50 многоквартирных домов в Липецке остались без горячей воды из-за аварии

Также из-за аварии без горячего водоснабжения два детских сада и школа

ТАСС, 17 августа. Повреждение участка теплосети в Липецке стало причиной нарушения водоснабжения 52 многоквартирных домов, расположенных в двух микрорайонах города. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Липецкого филиала ПАО "Квадра".

"В связи с повреждением на участке теплосети по адресу: ул. Меркулова, 48 сегодня с 11:30 до 20:00 (мск) приостановлена подача горячей воды жителям 26 и 27 микрорайонов Липецка. Мы уже приступили к срочным работам и прикладываем максимум усилий, чтобы сократить время отключения", - говорится в сообщении.

По данным диспетчера филиала ПАО "Квадра", авария произошла утром во вторник, без горячей воды остались 52 многоквартирных дома, два детских сада и школа.

В Липецке проживают более 500 тыс. человек.

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