Уголовное дело возбудили после крушения самолета Ил-112В в Подмосковье

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту крушения военно-транспортного самолета Ил-112 в Кубинке. Об этом ТАСС сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту крушения самолета Ил-112В в Одинцовском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", - сообщила она.

По данным СК, самолет пилотировал экипаж в составе не менее трех человек. В него входили: шеф-пилот - летчик-испытатель, летчик-испытатель и бортинженер-испытатель. На место крушения выехали следователи и криминалисты, а также первый замглавы управления Александр Перепелицын, выясняются причины случившегося. "Устанавливаются очевидцы и свидетели произошедшего, изымаются записи с камер видеонаблюдения и регистраторов. Проводится детальный осмотр места крушения самолета, а также иные следственные действия", - добавила Марковская.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию Ростех), новейший легкий военно-транспортный самолет Ил-112В попал в аварию около аэродрома Кубинка во время тренировочного полета при заходе на посадку. Предварительная причина - пожар в правом двигателе. На борту находились три члена экипажа, по имеющимся данным, они погибли.