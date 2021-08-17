Число оставшихся без электричества жителей Анапы увеличилось до 14 тыс.

КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Количество жителей, оставшихся без электричества в городе-курорте Анапе из-за непогоды, увеличилось с 10 тыс. до 14 тыс. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации города.

Из-за непогоды в 11 населенных пунктах Краснодарского края произошло отключение энергоснабжения. По состоянию на вечер понедельника электроэнергии не было в домах около 10 тыс. жителей Анапы, где из-за сильных дождей произошел подъем воды.

"В данный момент без света остается около 14 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов было подтоплено, повреждено более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в пунктах временного размещения.