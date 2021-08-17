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Двое туристов сорвались с вулкана Ключевская Сопка на Камчатке

Об их состоянии не сообщается

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 августа. /ТАСС/. Двое туристов сорвались при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе территориального управления МЧС.

"Пока могу подтвердить, что поступило сообщение о том, что два туриста сорвались. С наступлением светлого времени суток и при благоприятных погодных условиях запланирован вылет спасателей к месту происшествия", - сообщили в ведомстве. О состоянии туристов не сообщается.

Ключевская Сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота - свыше 4,5 тыс. метров. На вулкан ежегодно поднимаются десятки туристов.

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