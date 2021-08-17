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Крушение Ил-112В в Подмосковье

Бывший главный конструктор "Ильюшина" исключает вину летчиков в катастрофе Ил-112В

Причиной трагедии стало возгорание двигателя, считает бывший главный конструктор ПАО "Ил" Николай Таликов
Николай Таликов Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Николай Таликов
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Летчики не виноваты в случившейся под Кубинкой катастрофе новейшего военно-транспортной самолета Ил-112В, причиной трагедии стало возгорание двигателя. Такое мнение высказал заместитель председателя научно-технического совета, бывший главный конструктор ПАО "Ил" Николай Таликов в беседе с корреспондентом ТАСС.

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"Уже сейчас договорились до того некоторые, что это якобы ошибка экипажа. Ну бред! Пожар начался, и отсюда все начало расти", - заявил он.

По словам Таликова, уже сейчас есть как минимум две видеозаписи, по которым все понятно. "Пожарные системы, видно, включали, по дымам видно было", - подчеркнул он.

Как отметил эксперт, трагедия начала развиваться во время второго тренировочного полета перед предстоящим форумом "Армия-2021".

"Произошло это не на глиссаде, они шли над полосой, проход просто был. Тренировочный полет. Им надо было развернутся и потом уже сесть. Но тут уже не до этого стало", - сказал Таликов.

17 августа 2021 года в 11:18 в районе аэродрома Кубинка (Московская область) во время тренировочного полета потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-112В. Согласно официальной информации, на борту находились три члена экипажа, командиром экипажа был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. По предварительным данным, все летчики погибли.

Теги
РоссияКрушение Ил-112В в Подмосковье
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