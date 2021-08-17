В Тюмени задержан подозреваемый в сексуальном насилии над ребенком

ТЮМЕНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Мужчину, подозреваемого в совершении сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего ребенка, задержали в Тюмени, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 16 августа вечером мужчина у входа в подвал дома по ул. Стартовой в Тюмени совершил в отношении мальчика 2011 года рождения действия сексуального характера. "Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям, подозреваемый был задержан", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). "Следствием устанавливается причастность обвиняемого к совершению других преступлений в отношении несовершеннолетних, выполняется необходимый комплекс следственных действий, направленный на сбор доказательственной базы", - отметили в ведомстве.