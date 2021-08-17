Площадь пожара на складе мебельной фабрики в Димитровграде составила 970 кв. м

УЛЬЯНОВСК, 17 августа. /ТАСС/. Возгорание на складе готовой продукции мебельного производства в городе Димитровграде Ульяновской области произошло на площади 970 кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Площадь возгорания составила 970 кв. м", - сказала собеседница агентства.

Она также уточнила, что в 14:21 мск объявлена ликвидация последствий пожара. "Это завершающая стадия тушения возгорания", - пояснила собеседница агентства.

На данный момент тушение продолжается. Погибших и пострадавших нет.

Сообщение о пожаре в двухэтажном здании склада готовой продукции (54 на 18 м) мебельного производства на улице Жуковского в городе Димитровграде поступило во вторник в 08:47 мск. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление на втором этаже здания. К ликвидации пожара привлечено 70 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России - 49 человек личного состава и 12 единиц техники. Причина пожара устанавливается.