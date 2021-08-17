Националисты разгромили в Киеве часть инсталляции о советском периоде в истории Украины

КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Сторонники украинской радикальной организации "Национальный корпус" разрушили часть инсталляции, посвященной быту украинцев в советскую эпоху. Выставку о разных периодах истории Украины готовили на Институтской улице в центре Киева в преддверии Дня независимости, который празднуют 24 августа.

Как сообщает украинское издание "Страна", радикалы вступили в стычки с полицией, после чего начались задержания. Националисты, пытаясь заблокировать полицейский автобус с задержанными, порезали его шины. Согласно видео, распространенному изданием в своем Telegram-канале, после инцидента сотрудникам полиции пришлось пешком вести задержанных в отделение.

Против выставки, где, в том числе, представлены советские автоматы с газировкой, выступил и мэр Киева Виталий Кличко. Он написал в своем Telegram-канале, что выставку надо убрать, так как администрация города не давала разрешения на ее установку. "Организацией празднования Дня независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается офис президента", - подчеркнул градоначальник.