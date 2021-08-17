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Лесные пожары в России
Обновлено 

В МЧС заявили о стабилизации ситуации с пожарами в Якутии

Замглавы ведомства Александр Чуприян рассчитывает на перелом ситуации с пожарами
© МЧС России/ТАСС

ТАСС, 17 августа. Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил о стабилизации ситуации с лесными пожарами на территории Якутии.

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"Скажу с некоторой настороженностью, что ситуацию мы стабилизируем. Еще чуть-чуть и переломим ее окончательно", - сказал он на видео, распространенном пресс-службой МЧС.

Чуприян в настоящее время находится в регионе, руководя тушением пожаров. Во вторник он работал в Намском и Усть-Алданском районах, где совершил облет вместе с главой республики Айсеном Николаевым. На прошлой неделе огонь там угрожал населенным пунктам, но сейчас он оттеснен на расстояние в 10 км от них. Тем не менее около села Фрунзе вертолет Ми-26 работает на тушении кромки пожара, добавили в пресс-службе МЧС. Также в Намском районе задействован самолет Бе-200, совершивший девять сбросов воды общей массой около 80 тонн. Ожидается прилет еще двух самолетов МЧС.

"В целом по республике все меньше и меньше красных пятен на карте, означающих зону активного горения, поэтому еще немножечко и мы непременно победим", - подчеркнул Чуприян.

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