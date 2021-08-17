{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение Ил-112В в Подмосковье
Обновлено 

ОАК подтвердила гибель экипажа упавшего в Подмосковье Ил-112В

Корпорация выразила соболезнования близким погибших
' Дмитрий Овчинников/ТАСС'

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Экипаж военно-транспортного самолета Ил-112В, который разбился во вторник близ подмосковной Кубинки, погиб. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех").

На эту тему
Крушение Ил-112В в Подмосковье. Главное
Крушение Ил-112В в Подмосковье.

"По информации с места крушения самолета Ил-112, выживших нет. Выражаем соболезнование родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева", - сказали в ОАК.

Как добавили в корпорации, ОАК окажет необходимую помощь семьям погибших.

В результате аварии каких-либо разрушений и жертв на земле нет. "Жертв и разрушений на земле нет. На месте происшествия работают оперативные службы", - добавили в ОАК.

Теги
РоссияКрушение Ил-112В в Подмосковье
Дело в отношении Ивана Белозерцева
Суд продлил арест экс-губернатора Пензенской области
Срок содержания под стражей Ивана Белозерцева продлили до 20 ноября
Читать полностью