ОАК подтвердила гибель экипажа упавшего в Подмосковье Ил-112В

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Экипаж военно-транспортного самолета Ил-112В, который разбился во вторник близ подмосковной Кубинки, погиб. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех").

"По информации с места крушения самолета Ил-112, выживших нет. Выражаем соболезнование родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева", - сказали в ОАК.

Как добавили в корпорации, ОАК окажет необходимую помощь семьям погибших.

В результате аварии каких-либо разрушений и жертв на земле нет. "Жертв и разрушений на земле нет. На месте происшествия работают оперативные службы", - добавили в ОАК.