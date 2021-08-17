На юге Франции хулиганы разгромили центр вакцинации

ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Хулиганы устроили погром в центре вакцинации в коммуне Сент-Оран-де-Гамевиль на юге Франции, уничтожив 500 доз вакцин от коронавируса. Об этом во вторник сообщила радиостанция France Bleu .

По ее сведениям, в ночь на вторник злоумышленники взломали двери здания, где располагается медпункт, и повредили компьютеры, перевернули столы, разбросали на полу ампулы с вакцинами.

Французская полиция начала расследование по факту незаконного проникновения на частную территорию и нанесения материального ущерба. Ожидается, что центр сможет возобновить работу в ближайшие дни. Ежедневно прививки в Сент-Оран-де-Гамевиль делают около 700 человек.

Как отмечают в полиции, это не первый случай нападения на центры вакцинации во Франции. Так, в начале августа в Тулузе неизвестные выбили окна здания, где проходит вакцинация населения, и написали на фасаде "Нет - санитарному пропуску!". В ночь на 14 августа злоумышленники устроили погром в прививочном пункте в Изере. В июле хулиганы подожгли комплекс вакцинации от COVID-19 в департаменте Атлантические Пиренеи.