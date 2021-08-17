Суд продлил арест экс-губернатора Пензенской области

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы еще на три месяца продлил срок ареста экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Ходатайство следователя удовлетворено. Срок содержания под стражей Ивана Белозерцева продлен до 20 ноября", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста до той же даты другому фигуранту дела - бизнесмену Борису Шпигелю - назначено на 19 августа.

По данным СК, с января по сентябрь 2020 года на тот момент глава Пензенской области Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и других фигурантов дела взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов. Все фигуранты дела находятся под стражей. 23 марта президент России Владимир Путин отстранил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.