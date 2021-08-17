СМИ: береговая охрана Туниса спасла 198 мигрантов в Средиземном море

ТАСС, 17 августа. Подразделения береговой охраны Туниса спасли 198 мигрантов и предотвратили десять попыток незаконного пересечения морской границы республики. Об этом сообщил во вторник телеканал Nessma со ссылкой на официального представителя Главного управления Национальной гвардии страны Хисама ад-Дина аль-Джабабили.

По его словам, среди мигрантов были 60 граждан африканских государств. Он добавил, что нацгвардия также задержала в понедельник вечером 26 человек, в том числе троих организаторов, которые "намеревались тайно пересечь морскую границу".

По информации аль-Джабабили, береговая охрана республики за период с 8 по 14 августа пресекла 95 попыток незаконного пересечения границы и задержала 1 175 нарушителей.

Согласно данным Международной организации по миграции, в 2020 году при попытках пересечь Средиземное море погибли более 1,2 тыс. нелегальных мигрантов. В нынешнем году при попытке добраться до Европы утонули свыше 300 человек, в основном следовавших от побережий Ливии и Туниса в направлении Южной Италии.