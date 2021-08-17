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Лесные пожары в России

Лесной пожар начали тушить в Свердловской области

Создается угроза распространения пожара на санаторий-профилакторий Озеро Глухое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Лесной пожар площадью 9 га, произошедший в Свердловской области, может распространиться на санаторий-профилакторий Озеро Глухое. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону во вторник.

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"Первоуральский ГО, действует лесной пожар на площади 9 га, в результате порывов ветра произошло распространение пожара. Создается угроза распространения пожара на санаторий-профилакторий Озеро Глухое (расстояние до пожара 2 км)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, проведена опашка и прокладка минерализованной полосы. Для контроля оперативной обстановки в Главном управлении МЧС России по Свердловской области развернут и функционирует оперативный штаб.

На защиту выставлены противопожарные посты численностью четыре единицы пожарной техники и 20 человек личного состава. Мониторинг обстановки проводится при помощи беспилотной авиационной системы.

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РоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская область
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