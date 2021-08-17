Названа вероятная причина пожара в двигателе упавшего в Подмосковье Ил-112В

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Предварительной причиной возгорания двигателя самолета Ил-112В, упавшего в Подмосковье, стало масло, попавшее в камеру сгорания. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, масло попало в камеру сгорания, что и привело к пожару во втором (правом) двигателе. Ранее уже были случаи, когда из двигателя текло масло", - сказал собеседник агентства.

Новейший легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение около аэродрома Кубинка во время тренировочного полета при заходе на посадку. Он упал в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы, при ударе о землю он взорвался и сгорел полностью. Предварительная причина - пожар в правом двигателе.

На борту находились три члена экипажа. Все они погибли. Среди них командир экипажа, заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Летчики до последнего боролись за машину и уводили самолет от жилых домов. По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").