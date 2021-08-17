Пожар в жилом доме в Самаре потушили

САМАРА, 17 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Самаре, откуда ранее эвакуировали двух человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"В 15:04 (14:04 мск) объявлена ликвидация", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал ТАСС, информация о пожаре в доме на улице Ленинской, 38, в Самаре поступило в 13:32 (12:32 мск). Площадь пожара достигала 120 кв. м, из дома эвакуировали двух человек. В 14:49 (13:49 мск) пожар был локализован.

Для тушения привлекались 12 единиц техники и 45 человек.